До Києва прибув новий посол Франції

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у понеділок прибув до Києва.

Про це французький дипломат повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Благополучно прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочатися», - написав де Понсен.

Як повідомлялося, Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона від 24 липня. До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим - у Європейській службі зовнішніх дій, був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Фото: twitter.com/EdePoncins