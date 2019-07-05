Офіс Президента повернув до ГПУ без розгляду запит щодо заяв Мендель

Офіс Президента повернув до ГПУ без розгляду запит щодо заяв Мендель

Укрінформ
Генеральна прокуратура не мала законних підстав вимагати від Офісу Президента спростування чи підтвердження публічних заяв прессекретаря глави держави.

Про це інформує Офіційне інтернет-представництво Президента України.

“Порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України “Тимчасовий доступ до речей і документів”. При цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування, згідно зі статтею 1 КПК, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством.

Таким чином, зазначають в Офісі Президента, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК, а посилання на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів є помилковим.

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Як повідомляв Укрінформ, Генпрокуратура направила в Офіс Президента запит через відмову його прессекретаря Юлії Мендель свідчити на допиті.

Мендель викликали на допит через її заяву в ефірі “1+1” про те, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об’єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.

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