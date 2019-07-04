ГПУ направила запит Зеленському через відмову його прессекретаря свідчити на допиті

Генпрокуратура направила в Офіс президента Володимира Зеленського запит через відмову його прессекретаря Юлії Мендель свідчити на допиті.

Як повідомляє пресслужба ГПУ, йдеться про кримінальну справу, в якій прокуратура розслідує сприяння Слідчим комітетом Росії діяльності так званих «ДНР» і «ЛНР» шляхом притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинних українських військових.

Мендель викликали на допит через її заяву в ефірі «1+1» про те, що існують випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації бойовиків, обстрілюють цивільні об’єкти, в результаті чого гинуть мирні жителі.

Як зазначили у ГПУ, цей виступ відразу був розповсюджений у засобах масової інформації та проросійських Інтернет виданнях із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України.

Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.

Мендель викликали на допит як свідка для роз’яснення її заяви, проте під час допиту вона відмовилась свідчити, заявивши, що він є політизованим.

У прокуратурі пояснили, що з огляду на це вони звернулись за роз’ясненнями до Офісу президента щодо джерела інформації, яку озвучила Мендель.

У своєму запиті ГПУ хоче отримати від ОПУ підтвердження або спростування висловлювань прессекретаря президента про те, що бійці ЗСУ допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів.

У ГПУ повідомили, що наразі кримінальні провадження за заявами прес-секретаря президента не розпочиналися.