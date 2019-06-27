Військова прокуратура викликала прес-секретаря Зеленського на допит - ЗМІ

Управління з розслідування злочинів, вчинених на окупованих територіях, викликало прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель на допит через її слова про обстріл мирного населення на Донбасі українськими військовими.

Про це повідомляє theБабель з посиланням на власні джерела.

Виклик на допит пов'язаний з заявою Юлії Мендель про те, що українські військові ведуться на провокації бойовиків і обстрілюють мирне населення в Донбасі. Вона сказала про це 7 червня в ефірі програми "Право на владу".

Прес-секретар президента акцентувала увагу на тому, що під час Мінських переговорів повинна враховуватися українська позиція, і всі сторони повинні виконувати певні зобов'язання, а не тільки України.

"Україна не може тільки зі своєї сторони припинити обстріли. Це просто неможливо. Про що конкретно йшла мова? Про те, що дуже часто українські військові потрапляють на провокації, коли стріляють з житлового будинку, з дитячого садка, школи, лікарні, з будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди. І після цього починаються обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, наші українці", - сказала Мендель.

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Фраза була побудована таким чином, що викликала вкрай негативну реакцію в суспільстві.