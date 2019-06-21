В Адміністрації президента працюють над законами з деолігархізації ЗМІ

Команда Адміністрації президента Володимира Зеленського розробляє пакет законопроектів щодо медіаіндустрії.

Про це в коментарі «Детектору медіа» розповів радник команди Президента України з політичних питань Микита Потураєв

За його словами, законопроект стосуватиметься питання деолігархізації ЗМІ.

«У мене вже є певні напрацювання. Це можна назвати деолігархізацією ЗМІ. Це комплекс заходів, який позбавить ЗМІ впливу власників – не стільки на ЗМІ, скільки на редакційну політику. Проблема не в тому, хто власник каналу, а в тому – що власник має важіль впливу на інформаційну редакційну політику», – підкреслив він.

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Потураєв розповів про плани створити робочу групу з питань захисту свободи слова. Зокрема, він розраховує на допомогу «колег, включаючи медіа і незалежних медіаюристів».

«Нам потрібен Кодекс – комплексний закон, який би описував, як побудовані ЗМІ; які стосунки між працівниками та власниками, чим ми гарантуємо незалежну редакційну політику, інформаційну в першу чергу; як ми захищаємося в умовах війни; які інструменти ми маємо, щоб ефективно захищатися в умовах гібридної війни, тому що наразі цих інструментів немає», – розповів Потураєв.

За його словами, до нового законопроекту планують включити напрацювання з нової редакції закону про телебачення і радіомовлення та механізми, які забезпечать деолігархізацію.

«Для мене сенс у тому, що власники не мають впливати на інформаційну політику», – резюмував радник президента.