Зеленський оголоcив конкурс на посаду керівника ДУС

“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»: оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами”, - йдеться в документі.

Президент також затвердив умови проведення цього конкурсу.

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Як повідомлялося, Зеленський 11 червня звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова.