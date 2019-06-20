Зеленський оголоcив конкурс на посаду керівника ДУС
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський оголоcив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.
Відповідне розпорядження №63/2019-рп оприлюднено на сайті глави держави.
“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»: оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами”, - йдеться в документі.
Президент також затвердив умови проведення цього конкурсу.
Як повідомлялося, Зеленський 11 червня звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова.