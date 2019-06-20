Зеленський оголоcив конкурс на посаду керівника ДУС

Зеленський оголоcив конкурс на посаду керівника ДУС

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський оголоcив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.
Відповідне розпорядження №63/2019-рп оприлюднено на сайті глави держави.

“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»: оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами”, - йдеться в документі.

Президент також затвердив умови проведення цього конкурсу.

Читайте також: Президент назвав короткострокові пріоритети

Як повідомлялося, Зеленський 11 червня звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-