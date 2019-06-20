Президент назвав короткострокові пріоритети

«І те, й інше зараз є нормою для нашої країни. Це діагноз, але не вирок. Обіцяю – будемо лікувати. Вірю, що в найближчі місяці ви помітите відчутну різницю, а у наступному році ці явища перестануть бути системними», – пообіцяв глава держави.

Також Зеленський наголосив на важливості декомерціалізації Служби безпеки України.

«Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов. Щойно буде обрана нова Верховна Рада, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України невластивих їй функцій. СБУ повинна боротися зі шпигунами й диверсантами, а не займатися бізнесом», – підкреслив Президент.

Глава держави також підтримав демілітаризацію Державної податкової служби та створення Держслужби фінансових розслідувань з акцентом на аналітичну роботу.

Крім того, Зеленський зазначив, що судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори.

«Тобто реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції у судах. Найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо із запуску Антикорупційного суду», – сказав Президент.

Також глава держави зауважив, що Кодекс законів про працю і Житловий кодекс застаріли та потребують кардинальних змін.

«Україні потрібно позбутися нафталінового пострадянського регулювання, яке запроваджувалося для планової економіки, заборони дорослій людині вільно розпоряджатися своїм майном», – підкреслив Зеленський.