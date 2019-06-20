Зеленський скасував понад 160 указів, які заважали бізнесу — Мендель

Президент Володимир Зеленський скасував 161 указ попередніх президентів задля дерегуляції і створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

Про це написала прессекретарка глави держави Юлія Мендель у Facebook

“Дерегуляція і створення сприятливих умов для ведення бізнесу є одним з пріоритетів команди Президента. Сьогодні він скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати. Це 161 указ”, - зазначила вона.

За її словами, зокрема, скасовано штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми за порушення касової дисципліни.

Крім того, скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів - тепер нотаріусам можна буде платити менш як 1% від вартості нерухомості.

Читайте також: Зеленський підтримує створення Держслужби фінрозслідувань

“Ринок нотаріальних послуг є дуже конкурентним, а наявність такого «бонусу» його викривляла та призводила до виникнення “сірого” ринку, коли якась частина платежу повертається клієнтові “під столом”, - підкреслила Мендель.

Вона додала, що вартість оформлення операцій з нерухомістю тепер має знизитися.