Зеленський підтримує створення Держслужби фінрозслідувань
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підтримує створення Державної служби фінансових розслідувань, спрямованої на аналітичну роботу.
Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я також підтримую демілітаризацію податкової служби та створення Держслужби фінансових розслідувань з акцентом саме на аналітичну роботу”, - сказав Президент.
Крім того, він виступив на підтримку позбавлення невластивих функцій Служби безпеки із контролю за бізнесом.
“Служба (СБУ — ред.) повинна боротися із шпигунами та диверсантами, а не займатися бізнесом”, - переконаний Зеленський.