Зеленський підтримує створення Держслужби фінрозслідувань

Зеленський підтримує створення Держслужби фінрозслідувань

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підтримує створення Державної служби фінансових розслідувань, спрямованої на аналітичну роботу.

Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я також підтримую демілітаризацію податкової служби та створення Держслужби фінансових розслідувань з акцентом саме на аналітичну роботу”, - сказав Президент.

Крім того, він виступив на підтримку позбавлення невластивих функцій Служби безпеки із контролю за бізнесом.

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“Служба (СБУ — ред.) повинна боротися із шпигунами та диверсантами, а не займатися бізнесом”, - переконаний Зеленський.

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