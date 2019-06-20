Зеленський підтримує створення Держслужби фінрозслідувань

Президент Володимир Зеленський підтримує створення Державної служби фінансових розслідувань, спрямованої на аналітичну роботу.

Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я також підтримую демілітаризацію податкової служби та створення Держслужби фінансових розслідувань з акцентом саме на аналітичну роботу”, - сказав Президент.

Крім того, він виступив на підтримку позбавлення невластивих функцій Служби безпеки із контролю за бізнесом.

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“Служба (СБУ — ред.) повинна боротися із шпигунами та диверсантами, а не займатися бізнесом”, - переконаний Зеленський.