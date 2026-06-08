На півдні Одещини через удари РФ пошкоджене обладнання одного з енергооб’єктів

В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджене обладнання одного з енергетичних об’єктів.

Як передає Укрінформ, про це голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожої атаки на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів", - зазначив Кіпер.

За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 7 червня на Одещині через атаку російських безпілотників були пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.

Фото: Одеська ОВА