На півдні Одещини через удари РФ пошкоджене обладнання одного з енергооб’єктів
Укрінформ
В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджене обладнання одного з енергетичних об’єктів.
Як передає Укрінформ, про це голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.
"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожої атаки на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів", - зазначив Кіпер.
За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.
Як повідомляв Укрінформ, вночі 7 червня на Одещині через атаку російських безпілотників були пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.
Фото: Одеська ОВА