Транзакція біткойном генерує майже пів тонни вуглекислого газу

Одна транзакція Bitcoin генерує близько 486 кілограмів діоксиду вуглецю (CO2).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Swissinfo.

Згідно з дослідженням Люцернського університету прикладних наук і мистецтв та консалтингової компанії Swiss Economics, проведеним за дорученням Федерального агентства з охорони навколишнього середовища Німеччини, одна транзакція Bitcoin генерує близько 486 кг діоксиду вуглецю.

Проте не кожна криптовалюта має настільки негативний вплив на довкілля.

Згідно з дослідженням, одна транзакція Ethereum – другої за величиною криптовалюти – генерує лише три грами CO2.

Це менше, ніж переказ через онлайн-платіжний сервіс PayPal.

Високі викиди вуглецю в мережі Bitcoin пов'язані з майнінгом. Йдеться про тисячі комп'ютерів по всьому світу, які змагаються за підтвердження нових транзакцій та генерацію нових біткойнів.

Ця конкуренція вимагає великої кількості електроенергії.

Ethereum, зі свого боку, значною мірою обходиться без цього енергоємного процесу. В результаті споживання енергії, а отже його викиди CO2 значно нижчі.

Як повідомляв Укрінформ, ціна найбільшої криптовалюти світу - біткойна - вперше за майже два місяці впала нижче 70 000 доларів, на нестабільні настрої вплинули побоювання щодо війни між США та Іраном, а також нечастий продаж цього токена компанією Strategy Inc.

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