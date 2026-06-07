Укренерго не прогнозує відключень у понеділок

Укренерго не прогнозує відключень у понеділок

Укрінформ
В Україні у понеділок, 8 червня, обмеження електроспоживання не плануються.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

«Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження не планується», - йдеться у повідомленні.

У компанії закликають перенести користування потужними електроприладами на період із 10:00 до 16:00.

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Як повідомляв Укрінформ, військові РФ завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого був знеструмлений один із районів міста.

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