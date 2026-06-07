Біткойн впав нижче за $60 тисяч уперше після приходу Трампа до влади - Bloomberg

Вартість біткойна вперше з жовтня 2024 року опустилася нижче позначки 60 тис. дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що біткойн уперше з жовтня 2024 року впав у вартості нижче 60 тис. дол., після переобрання президента США Дональда Трампа.

Найбільша криптовалюта подешевшала на цілих 7% - до 59 101 долара в п’ятницю, 5 червня, в Нью-Йорку під час торгів. Біткойн втратив понад половину своєї вартості з моменту досягнення піка понад 126 тис. доларів у жовтні минулого року і нині коштує менше, ніж коли Трамп повернув собі крісло у Білому домі.

Експерти пов’язують нову хвилю падіння біткойна з кількома чинниками. Серед них - відтік коштів з біржових фондів, прив’язаних до біткойна, посилення геополітичної напруги та занепокоєння інвесторів щодо подальшого зростання попиту на криптовалюту.

Додатковий тиск на ринок спричинили новини про продаж частини біткойнів компанією Strategy Майкла Сейлора, яка раніше була одним із найбільших корпоративних покупців цього цифрового активу.

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Разом із біткойном знизилися в ціні й інші криптовалюти. Зокрема, Ethereum подешевшав більш ніж на 10%, а XRP, Solana та Dogecoin втратили понад 5% своєї вартості.

Як повідомляв Укрінформ, після зростання біткойна на початку травня до понад 80 тис. доларів, його ціна у середині травня опустилася нижче 79 тис. дол.

Фото: unsplash