На Дніпропетровщині реконструюють і будують 49 об'єктів - ОП

Цього року в Дніпропетровській області у рамках президентської програми "Велике будівництво" планують збудувати або відреконструювати 49 об'єктів та понад 90 км доріг місцевого значення.

Про це йшлося під час ознайомлення Президента Володимира Зеленського з реконструкцією спортивних об’єктів у Кривому Розі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Загалом на Дніпропетровщині в межах програми заплановане будівництво або реконструкція 49 об’єктів: 6 спортивних споруд та 2 басейнів, 5 шкіл, 4 дитячих садочків, 16 амбулаторій, 13 приймальних відділень, 2 лікарень та Центру надання адміністративних послуг. Також передбачений капітальний ремонт 90,5 км доріг місцевого значення", - розповіли в ОП.

Президент, зокрема, ознайомився з перебігом реконструкції стадіону «Металург» у Кривому Розі, яка відбувається в межах програми «Велике будівництво».

Зазначається, що роботи тут розпочалися в січні 2021 року, а завершити реконструкцію, за даними Офісу глави держави, мають восени 2022 року.

Відповідно до проєкту планується відремонтувати трибуни спортивної арени, які розраховані на 19,4 тис. глядачів. Зокрема, має бути замінено сидіння та огородження між секторами, зведено нову будівлю для спортивних приміщень та організовано робочу зону для представників ЗМІ.

На стадіоні також мають встановити систему турнікетів, внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, а також нове електронне табло з системою керування. Крім того, планується реконструювати ігрове поле та замінити освітлення, проведести благоустрій території, що включає реконструкцію проїздів та пішохідних зон, облаштування паркувальних місць, зовнішнього освітлення, огородження території та озеленення.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко розповів, що нині на стадіоні вже облаштовують газон.

Очікується, що на базі стадіону діятимуть секції та клуби з футболу, боксу, карате, легкої й важкої атлетики, велоспорту, греко-римської боротьби, скелелазіння, хокею (сухе тренування) а також морський клуб. Планується робота ДЮСШ, де зможуть займатися до 2 тис. дітей.

Також триває реконструкція стадіону «Спартак» площею 1700 кв. м, де базується дитячо-юнацька спортивна школа ФК «Кривбас».

В ОП зауважили, що в межах реконструкції заплановано ремонт трибун, на яких зможуть розміститися понад 7 тис. глядачів, укладання живого газону на футбольному полі, облаштування відкритого майданчика для кросфіту. Наразі на стадіоні триває облаштування бігових доріжок.

Завершення робіт на об’єкті заплановане на листопад цього року.

Крім того, у Кривому Розі планують побудувати новий басейн площею 3 тис. кв. м, який матиме шість доріжок глибиною до двох метрів, зали для тренувань та відпочинку. Передбачається наявність роздягалень, гардеробу та адмінприміщень.

Орієнтовна вартість проєкту, за даними ОП, становить 250 млн грн, відкриття заплановане на травень 2023 року.

«Дуже добре, що ці проєкти реалізуються. Маємо зробити спорт доступним для громадян», – підкреслив Зеленський.

Також у межах програми «Велике будівництво» до Дня Державного прапора у центрі Кривого Рогу мають відкрити майданчик, на якому встановлять щоглу зі стягом України.

Крім того, у місті хочуть реконструювати наявну лінію швидкісного трамваю та збудувати нову загальною вартістю 4,8 млн грн. Проєкт планують завершити у 2023 році.

Президент наголосив, що у віддалені райони міста необхідно будувати нові трамвайні лінії, які обслуговуватиме сучасний рухомий склад.

«Люди дві години їдуть автобусами та маршрутками. Тому в ці місця треба провести лінії. Це принципово», – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок прибув з робочою поїздкою до Кривого Рогу рейсовим літаком авіакомпанії WindRose.

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво».

Крім того, у Дніпрі під головуванням Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.