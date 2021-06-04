В Укравтодорі заявляють про скорочення збитковості завдяки «Великому будівництву»

За підсумками 2020 року компанії Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору), завдяки оптимізації роботи підприємств і великим обсягам дорожніх робіт за програмою Президента "Велике будівництво" скоротили збитки у понад 16 разів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Фейсбуці.

«Зведений фінансовий звіт за 2020 рік продемонстрував — оптимізація роботи підпорядкованих Укравтодору підприємств допомагає виконувати найбільші за всі часи незалежності обсяги будівництва та ремонтів автошляхів з меншими збитками для держави», - зазначають в агентстві.

Загалом до складу Укравтодору входять 23 суб’єкти господарювання. З них 11 державних підприємств є економічно активними. За 2020 рік вони отримали чистий прибуток у розмірі 13,5 млн грн. Лідером стало ДП «ДерждорНДІ» з прибутком 9,4 млн грн.

Ще 11 підприємств Укравтодору перебувають у стадії ліквідації, реорганізації або взагалі припинили діяльність. Також до складу агентства входить акціонерне товариство ДАК «Автомобільні дороги України». Воно завершило рік збитковим, але розмір збитків порівняно з позаминулим роком зменшився з 443,2 млн до 130 млн грн.

Сумарно за результатами 2020 року збитки 23 підприємств Укравтодору зменшились у понад 16 разів – з 1,6 млрд до 116,5 млн грн.

«Одним із ключових факторів, котрий допоміг збільшити прибутковість державних підприємств «з орбіти» Укравтодору, стала реалізація президентської програми «Велике будівництво», - розповідають в Укравтодорі.

Натомість збитковість окремих підприємств зумовлена хронічними проблемами: застарілою технічною базою, відсутністю достатньої кількості кваліфікованих робітників, судами тощо. Укравтодор і Кабінет Міністрів працюють над очищенням і стратегічним розвитком таких підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, цього року за програмою Президента «Велике будівництво» буде побудовано та відремонтовано 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, серед яких 150 мостів.