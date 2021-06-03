На Прикарпатті зводять міст, знесений повінню 13 років тому

У селі Рожнів на Прикарпатті в межах президентської програми «Велике будівництво» відновили роботи зі зведення мосту, який вода знесла під час повені 2008 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці дорожня компанія ПБС, яка проводить роботи.

«Дорога Т-09-09 Снятин – Косів – Старі Кути. У селі Рожнів наша команда проводить бетонування підферменників (елементи опори мосту - ред.) та укріплює береги річки. Майбутня довжина мосту – 108 метрів. Нагадаємо, міст будують ще з 2008 року. Тоді стару переправу знесла велика вода. Цього року в рамках проєкту «Велике будівництво» відновлені роботи», - зазначає компанія ПБС.

За їхньою інформацією, нині ПБС зводить залізобетонний міст шириною 8 метрів з двома тротуарами шириною в 1 метр.

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Для забезпечення проїзду автомобільного транспорту використовують об’їзний міст, який спорудили кілька років тому.