Укравтодор презентував реформу управління якістю у дорожній галузі

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) презентувало реформу управління якістю у дорожній галузі та план дій із її впровадження.

Презентація реформи відбулась 1 червня в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

Директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко під час презентації зазначив, що управління якістю охоплює весь життєвий цикл дороги: від планування до введення в експлуатацію. Зокрема, реформа управління якістю передбачає: запровадження цифрових інструментів для планування об'єктів будівництва та використання нової методології закупівель, яку наразі розробляють в Укравтодорі.

За словами Івка, реформа також передбачає відновлення роботи лабораторій та проведення технічного нагляду на базі регіональних підрозділів Укравтодору – служб автомобільних доріг. Він додав, що крім цього планується розробка реєстру технічного нагляду, в якому будуть зібрані всі результати технічних наглядів.

Директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору розповів, що одним з елементів реформи стане запровадження моніторингу якості будівництва. Держагентство автодоріг планує здійснити: моніторинг якості виконаних у минулі роки робіт, які наразі перебувають під гарантією, оцінку загального стану доріг в Україні та моніторинг якості поточних дорожніх робіт.

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Директор команди підтримки реформ при Укравтодорі Олександра Азархіна зауважила, що реформа управління якістю в дорожній галузі стосується всіх напрямків діяльності відомства і є пріоритетною для агентства. Зокрема, реформа передбачає: реформу системи технічного обслуговування доріг, впровадження європейський стандартів управлянні якістю, функціональний аналіз підрозділів, підприємств, установ та організацій Укравтодору, розбудову регіонального потенціалу, запровадження громадського контролю, регіональне держуправління та антикорупційні заходи.

Азархіна додала, що при розробці реформи в Укравтодорі базувались на тих документах, які визначають пріоритетні напрямки роботи відомства з точки зору реформування дорожньої галузі, та на європейських стандартах.