Укравтодор разом з американською компанією реалізовуватиме проєкт обхідної Києва

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) та компанія Bechtel Corporation (США) підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно співпраці у реалізації проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва (КОД).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

“Київська обхідна дорога є одним із ключових об’єктів президентської програми «Велике будівництво», адже її будівництво дозволить розв’язати наболілі транспортні проблеми столиці та покращити міжнародне автомобільне сполучення. Спільна робота Укравтодору та одного з лідерів інфраструктурних проєктів у світі дозволить знайти оптимальні технічні та фінансові рішення для втілення проєкту”, – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві нагадують, що Київська обхідна дорога – це мегапроєкт Укравтодору, що передбачає спорудження напівкільця загальною довжиною близько 150 км. Він допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з’єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса та Н-01 Київ – Знам’янка. Далі об’єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь та М-03 Київ – Харків та обхід м. Бровари.

З кінця минулого року Укравтодор розпочав розроблення проєктної документації, включаючи землевідведення, для ділянок проходження КОД: перша ділянка – від М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп довжиною 18,1 км; друга ділянка – від М-06 Київ – Чоп до М-05 Київ – Одеса довжиною 35,2 км; третя ділянка – від М-05 Київ – Одеса до Н-01 Київ – Знам’янка довжиною 22,9 км; четверта ділянка – будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до Н-01 Київ – Знам’янка та Гора – Рогозів довжиною 25,7 км; п’ята ділянка – від Гора – Рогозів до М-03 Київ – Харків довжиною 9,7 км. Наразі три ділянки вже проєктуються, ще по одній ділянці тривають тендерні процедури.

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Компанія Bechtel Overseas Corporation – світовий лідер у з питань інжинірингу, закупівель та будівництва. 22 роки поспіль посідає перше місце у рейтингу Engineering News, та входить до списку 400 найбільших підрядників США.

Компанія була заснована у 1898 році та наразі є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах на семи континентах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній, безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів. Компанія надає послуги на всіх етапах від планування та інвестицій, і до запуску та експлуатації.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт нової обхідної дороги Києва Укравтодор презентував у серпні 2020 року. Нова дорога навколо столиці буде побудована у формі напівкільця і матиме довжину майже 150 км. Дорога складатиметься з 6 ділянок та сполучить траси: М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів. Проєкт також передбачає будівництво мостового переходу з підходами через річку Дніпро довжиною понад 25 км, з них 5,9 км – сам міст.

Повністю завершити роботи з будівництва Київської об’їзної дороги планується впродовж 5-6 років за умов стабільного фінансування, загальна вартість проєкту становить 85 млрд грн.