Завершується будівництво траси від Павлограда у напрямку Донеччини

Компанія «Автомагістраль-Південь» за програмою Президента «Велике будівництво» завершує спорудження ділянки траси М-04 від Павлограда у напрямку Донеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сторінці «Великого будівництва» у Фейсбуці.

Зазначається, що ремонт на двох ділянках дороги від Павлограда у напрямку Донецької області загальною протяжністю близько 50 км розпочався у березні. На об’єкті задіяно 250 працівників та 150 одиниць спецтехніки.

На сьогодні компанія «Автомагістраль-Південь» завершила влаштування посиленої основи та нижнього шару і розпочала влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Крім того, паралельно фахівці компанії проводять роботи з відновлення аварійних мостів, зміцнення узбіч дороги, облаштування автобусних зупинок.

Завершити всі роботи, включно з бар’єрним огородженням, облаштуванням з’їздів і примикань, планується у червні.

Роботи ведуться і на інших ділянках траси. На 80-кілометровому відрізку п’ятихатського напрямку (км 72+442 – км 151+930) нещодавно почали влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону. На другому відрізку (км 151+930 – км 196+816) від Дніпра в напрямку Кривого Рогу протяжністю 44,8 км верхній шар уже влаштовано, нині тут наносять розмітку і встановлюють дорожні знаки.

Траса М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине - автомобільний шлях міжнародного значення протяжністю 597,7 км. Дорога проходить Кіровоградською, Дніпропетровською, Донецькою та

Луганською областями. Автошлях стане частиною найдовшої в країні магістралі М-30 Стрий - Ізварине.