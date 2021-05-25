В Укравтодорі презентували онлайн-платформу E-ROAD

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) презентувало онлайн-платформу E-ROAD – внутрішню єдину інформаційну систему, яка містить інтерактивну мапу та дозволяє слідкувати за виконанням ремонту та будівництва українських доріг.

Як передає кореспондент Укрінформу, про систему E-ROAD розповів директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко.

Директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору зазначив, що в систему E-ROAD, запуск якої відбувся ще в кінці 2020 року, інтегровано Дорожній геокалькулятор, Єдину базу доріг та систему Prozorro, яка дозволяє оперативно слідкувати за тендерами щодо закупівель САД. Поки користуватись нею можуть лише працівники Служб автомобільних доріг та Укравтодору.

«Із часом деякі блоки інформації ми будемо видавати на зовні для того, аби користувались і звичайні користувачі. Тобто, в подальшому ми будемо виходити в прозорість, щоб все було відкрито і люди теж могли моніторити ситуацію. Поки ми «допилюємо» та все тестимо», - сказав Івко.

Він повідомив, що в Укравтодорі кожного дня користуються платформою E-ROAD, яка допомагає моніторити об’єкти, що знаходяться в роботі та проєктуються.

«Це гнучкий інструмент і для департаменту, і для Служб автомобільних доріг по всій державі. За допомогою неї ми можемо відстежити, наприклад, де та який підрядник працює, які темпи робіт, що не виконується, а де навпаки – роботи йдуть швидше», - сказав він.

Відзначається, що E-ROAD – це сучасна система, яка дозволяє оперативно планувати, приймати рішення та фактично в «живому» часі слідкувати за проведенням ремонтних робіт чи будівництва. Це підвищує прозорість взаємодії між Службами автомобільних доріг області (САД) та підрядниками.

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Зокрема, платформа має великий спектр аналітичних інструментів, наприклад, містить інтерактивну мапу дорожніх робіт з інформацією про контракти підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні. Також в E-ROAD присутня аналітика контролю габаритів та ваги (WIN). За допомогою цього інструменту можна отримати інформацію щодо потоку авто, їх порушень в розрізі години або днів, суми потенційних штрафів та знайти порушника за класом авто та навіть номерним знаком.