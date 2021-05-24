Укравтодор відновлює ще одну ділянку дороги на Черкащині

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) за програмою Президента "Велике будівництво" ремонтує ділянку автодороги Н-16 на Черкащині, яку востаннє ремонтували 40 років тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укравтодор у Фейсбуці.

Йдеться про ділянку траси Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань від села Княжа через села Богачівка, Козацьке і до села Михайлівка Звенигородського району. Цих 12 кілометрів востаннє ремонтували близько 40 років тому.

Також мостовики підрядної організації розпочати поточний середній ремонт мосту через річку Шполка в селі Богачівка.

У відомстві зазначили, що під час ремонту буде влаштовано новий дорожній одяг, який складатиметься з трьох шарів, включно фінішним верхнім шаром зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Роботи виконує ТОВ «Автострада».

Крім самого дорожнього покриття, заплановано зробити водовідведення з дороги; зміцнити узбіччя і влаштувати з’їзди, вісім зупинок громадського транспорту і шість пішохідних переходів з автономним освітленням.

Автодорога державного значення Н-16 проходить через усю Черкаську область зі сходу на захід. Починається від міста Золотоноша, проходить через міста Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та Умань. Є найдовшою - 208,1 км - автодорогою Черкащини.

Як повідомлялось, торік за програмою Президента України «Велике будівництво» на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань було відновлено дорожнє покриття на 67,2 км.

У березні 2021 року заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко назвав розбудову мережі місцевих доріг одним із пріоритетів програми на нинішній рік. За його словами, цьогоріч в Україні планується оновити не менше 2 000 км доріг місцевого значення.