Укравтодор відновлює ще одну ділянку дороги на Черкащині

Укравтодор відновлює ще одну ділянку дороги на Черкащині

Велике будівництво
Укрінформ
Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) за програмою Президента "Велике будівництво" ремонтує ділянку автодороги Н-16 на Черкащині, яку востаннє ремонтували 40 років тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укравтодор у Фейсбуці.

Йдеться про ділянку траси Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань від села Княжа через села Богачівка, Козацьке і до села Михайлівка Звенигородського району. Цих 12 кілометрів востаннє ремонтували близько 40 років тому.

Також мостовики підрядної організації розпочати поточний середній ремонт мосту через річку Шполка в селі Богачівка.

У відомстві зазначили, що під час ремонту буде влаштовано новий дорожній одяг, який складатиметься з трьох шарів, включно фінішним верхнім шаром зі щебенево-мастикового асфальтобетону. Роботи виконує ТОВ «Автострада».

Крім самого дорожнього покриття, заплановано зробити водовідведення з дороги; зміцнити узбіччя і влаштувати з’їзди, вісім зупинок громадського транспорту і шість пішохідних переходів з автономним освітленням.

Автодорога державного значення Н-16 проходить через усю Черкаську область зі сходу на захід. Починається від міста Золотоноша, проходить через міста Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та Умань. Є найдовшою - 208,1 км - автодорогою Черкащини.

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Як повідомлялось, торік за програмою Президента України «Велике будівництво» на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань було відновлено дорожнє покриття на 67,2 км.

У березні 2021 року заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко назвав розбудову мережі місцевих доріг одним із пріоритетів програми на нинішній рік. За його словами, цьогоріч в Україні планується оновити не менше 2 000 км доріг місцевого значення.

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