На трасі Харків-Київ-Довжанський зводять новий шляхопровід
Про це повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.
«Новий шляхопровід будують паралельно нинішньому мосту, яким зараз здійснюється рух транспорту. Після закінчення будівництва наявний міст закриють», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шляхопровід на дорозі М-03 біля села Гракове побудований у 1961 році і зараз перебуває в аварійному стані.
До кінця поточного року планується побудувати штучну споруду довжиною майже 98 метрів, розраховану під сучасні навантаження.
«У нас уже є накопичення проєктної будови, супермонтаж буде 25-26 травня, робитимемо залізничне вікно. Конструкція нового шляхопроводу буде готова до Дня Незалежності», – запевняє директор підрядної організації Сергій Порожнюк.
Також на дорозі М-03 наразі ремонтують пішохідний міст у місті Чугуєві протяжністю 65,5 метра.
Проєктом реконструкції передбачено монтаж нових опор, пілону з вантами, нової прогонової будови, сходів та встановлення сучасного освітлення.
Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Укравтодору, негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 вже перебувають у передаварійному стані. Завдяки програмі Президента «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів минулого року вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році.
Фото: Харківська ОДА