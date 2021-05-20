На трасі Харків-Київ-Довжанський зводять новий шляхопровід

На трасі Харків-Київ-Довжанський біля села Гракове (Чугуївський район Харківщини) будують новий шляхопровід.

Про це повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Новий шляхопровід будують паралельно нинішньому мосту, яким зараз здійснюється рух транспорту. Після закінчення будівництва наявний міст закриють», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шляхопровід на дорозі М-03 біля села Гракове побудований у 1961 році і зараз перебуває в аварійному стані.

До кінця поточного року планується побудувати штучну споруду довжиною майже 98 метрів, розраховану під сучасні навантаження.

«У нас уже є накопичення проєктної будови, супермонтаж буде 25-26 травня, робитимемо залізничне вікно. Конструкція нового шляхопроводу буде готова до Дня Незалежності», – запевняє директор підрядної організації Сергій Порожнюк.

Також на дорозі М-03 наразі ремонтують пішохідний міст у місті Чугуєві протяжністю 65,5 метра.

Проєктом реконструкції передбачено монтаж нових опор, пілону з вантами, нової прогонової будови, сходів та встановлення сучасного освітлення.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Укравтодору, негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 вже перебувають у передаварійному стані. Завдяки програмі Президента «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів минулого року вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році.

Фото: Харківська ОДА