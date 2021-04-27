Боротьба з недостовірним декларуванням є пріоритетом для Держмитслужби - Рябікін

Для того, щоб побороти системні порушення митних правил, необхідно не тільки криміналізувати товарну контрабанду, а й запровадити кримінальну відповідальність за таке декларування.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів глава Державної митної служби Павло Рябікін.

"Зараз пріоритет - це боротьба з неповним і недостовірним декларуванням. Щоб побороти системні порушення митних правил, необхідно не тільки криміналізувати товарну контрабанду, а й запровадити кримінальну відповідальність за таке декларування", - заявив Рябікін.

За його словами, потрібно встановити багаторазові штрафи до суми незадекларованого товару. Задекларували, наприклад, товар на 100 тисяч, а де-факто завезли на мільйон, 5-разова або 10-разова відповідальність. Значить, штраф - 10 млн. І в міру збільшення обсягів - збільшення, кратне цим платежам.

Однак, наголосив глава Держмитслужби, для того, щоб подолати масштабну контрабанду, потрібно системно вирішити питання корупції в органах державної влади, яка це контролює.

Він зауважив, що сьогодні контрабандисти - "аматори" існують, але шкоди від них набагато менше, ніж тієї шкоди, яку завдає контрабанда, заснована на корупції.

"Саме так: два "К" - контрабанда дорівнює корупції. Жодне серйозне контрабандне порушення сьогодні не проходить без змови учасників ринку, митника і правоохоронця, який це все покриває", - сказав Рябікін.

Кабінет Міністрів 28 жовтня 2020 року призначив главою Державної митної служби Павла Рябікіна, який до того був генеральним директором аеропорту "Бориспіль".

Після призначення міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що очікує від нового керівника митниці швидких результатів у двох напрямках: виконання доходів бюджету, що дасть змогу забезпечити фінансову стабільність і підтримати економіку країни, і продовження трансформації митниці в сучасну, прозору, ефективну сервісну службу європейського зразка.

Президент Володимир Зеленський наполягає на прискоренні процесу реформування української митниці, яка має стати прозорим, зрозумілим і зручним сервісом для підприємців і громадян.

Раніше голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі заявляв, що тіньовий обіг на митниці становить близько 3 млрд дол. на рік.

Як повідомляв Укрінформ, тіньовий обіг на митниці може становити близько 150 млрд грн, однак це непрямі дані, оскільки сьогодні дуже важко оцінити реальну шкоду від контрабанди і від митних правопорушень.