Тимошенко розповів про плани «Великого будівництва» на 2021 рік

Програма Президента України "Велике будівництво" у 2021 році передбачає курс на довгострокові інвестиції в інфраструктуру.

Про плани "Великого будівництва" на 2021 рік розповів на форумі "Україна 30. Інфраструктура" заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, передає Укрінформ.

Зокрема, за його словами, цьогоріч програма буде розширена на такі напрями: доступне іпотечне кредитування та фінансовий лізинг, розбудова регіональних авіахабів, створення державного авіаперевізника, розвиток мережі приміських експресів та швидкісних потягів, ремонт і розбудова доріг та соціальної інфраструктури. Також цього року стартує проєкт "Велика реставрація" культурних пам'яток України.

"В цьому році важливо не тільки витрачати державні кошти чи кошти Дорожнього фонду, ми плануємо залучати закордонні інвестиції - це і кредитні кошти, і фондові ринки. Хочу зробити акцент, що ми шукаємо шляхи, як збільшити інфраструктурні інвестиції в Україну - і це буде зроблено вже цього року", - наголосив Тимошенко.

Він додав, що нова державна політика у сфері житлового забезпечення буде реалізовуватися через компанію "Укрфінжитло". Іпотека буде доступна на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років із першим внеском 20%. Також передбачено використання інструменту фінансового лізингу на умовах нульового першого внеску та під 5%. Пріоритетними групами для участі у лізинговій програмі стануть військові, медики, педагоги, поліцейські, незахищені верстви населення, внутрішньо переміщені особи.

Тимошенко також розповів про плани щодо розбудови мережі регіональних авіахабів та створення державного авіаперевізника. У найближчі роки планується будівництво і оновлення аеропортів Ужгорода, Полтави, Чернівців, Кривого Рогу, Житомиру, Вінниці, Херсоні, Миколаєві, загалом 16 міст. Крім цього, очікується, що ПДВ на внутрішні авіаперевезення буде скасоване.

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"Скасування ПДВ - це важлива тема, адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, а і приватним, і це буде поштовх щодо регіональних рейсів по всій країні", - наголосив заступник голови ОП.

Щодо розбудови соціальної інфраструктури, то завдання на цей рік такі: школи – 95, садочки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення – 177 об'єктів.

Окремо цього року стартує проєкт "Велика реставрація". У планах до 2024 року - реставрувати 150 культурних пам'яток по всій Україні.

Також у планах "Великого будівництва" на 2021 рік – вийти на черговий рекорд, збудувавши і оновивши 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

Заступник голови ОП повідомив, що цього року буде пришвидшена робота із створення "Малого Карпатського кола". Цей проєкт має на меті створення комфортних доріг, що з'єднають туристичні центри трьох західних областей – Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської. Таким чином, вже існуючі гірськолижні курорти регіону будуть з’єднані з новими (у Славському та Боржаві), будівництво яких стартує цього року. Очікується, що завдяки оновленим напрямкам час у дорозі між курортами займатиме близько 30 хвилин.

"Це амбітна ціль, і ми вже цього року проїдемось по новій дорозі, що буде з’єднувати два нові курорти у Закарпатській та Львівській областях", - додав Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

Крім того, за його словами, на Донбасі буде збудовано новий цивільний аеропорт, а в Одесі збудують велику стоянку для яхт та новий порт для розвитку бізнесу та перевезень.

У Києві 22-24 лютого проходить Всеукраїнський форум "Україна 30. Інфраструктура". У ньому беруть участь Президент України Володимир Зеленський, представники влади, експерти та громадські діячі.