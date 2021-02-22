Зеленський розповів, коли почнуть будувати Київську обхідну дорогу

Реалізація проєкту будівництва Київської обхідної дороги протяжністю 150 км має розпочатися цього року.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо кілька дуже амбітних, пріоритетних проєктів. Один із них — Київська обхідна дорога. Чи не від початку незалежності про неї багато хто говорив, багато хто обіцяв, але ніхто так і не побачив цю дорогу. Ми плануємо розпочати реалізацію Київської обхідної дороги вже цьогоріч», - сказав він.

За словами глави держави, протяжність зазначеної дороги становитиме 150 км.

Крім того, Президент зауважив, що інший «амбітний проєкт», присвячений 30-річчю незалежності України, — траса М30. Він підкреслив, що це має бути найдовша дорога України протяжністю 1400 км, яка з’єднає схід та захід держави.

Зеленський нагадав, що торік в Україні у рамках програми «Велике будівництво» було збудовано 6,5 тис. км доріг, із яких 4 тис. - державного і 2,5 тис. км — місцевого значення, а цього року планується 4,5 тис. державних доріг і 2 тис. км місцевих.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 17 лютого затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у 2021 році.