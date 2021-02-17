Уряд затвердив перелік доріг державного значення, які оновлять цьогоріч

Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення у 2021 році.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 17 лютого.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, уряд також затвердив обсяги бюджетних коштів для фінансування оновлення затверджених об’єктів за рахунок спецфонду держбюджету за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

Крім цього, уряд вніс зміни до постанови «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки», якими привів її у відповідність до закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році на програму "Велике будівництво" (розвиток дорожньої інфраструктури) у бюджеті передбачено 150 млрд гривень.

Цього року Укравтодор планує оновити 6 800 км доріг та 150 мостів.