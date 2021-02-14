В Укравтодорі розповіли, на яких дорогах через негоду досі обмежений рух

Проїзд дорогами загального користування в Україні забезпечено, водночас у деяких областях продовжують діяти обмеження руху транспорту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС із посиланням на інформацію Укравтодору, передає Укрінформ.

Зокрема, з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки обмежено рух великовагового та великогабаритного автотранспорту у Волинській області - на дорогах Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь) та Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі), Івано-Франківській - на дорогах Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка); на Львівщині - на дорогах місцевого значення у межах області.

Крім того, у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів у Рівненській області залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення в межах області усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

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Водночас станом на 17:20 у Хмельницькій області знято тимчасове обмеження руху великовагового транспорту, яке було введено на деяких автодорогах регіонального значення.

Фото: ДСНС