На Львівщині від переохолодження помер чоловік

Упродовж минулої доби до медичних закладів Львівської області потрапили троє осіб із діагнозом переохолодження, один чоловік помер.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«13 лютого близько 11:48 у реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ у тяжкому стані поступив мешканець м. Золочів 1951 року народження з діагнозом: "загальне переохолодження, обмороження верхніх і нижніх кінцівок". В подальшому потерпілий помер у реанімаційному відділенні Золочівської ЦРЛ», - зазначається в повідомленні.

У департаменті також поінформували, що 13 лютого в Новояричівську лікарню доставили двох жителів села Великосілки Львівського району з обмороженнями пальців рук другого-четвертого ступеня.

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Як повідомлялося, впродовж семи днів на Львівщині тримаються несприятливі погодні умови – сильні снігопади, пориви вітру до 14 м/с, ожеледиця. Вдень 14 лютого в Україні очікується від 3 до 13° морозу, переважно без опадів.