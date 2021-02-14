На Львівщині від переохолодження помер чоловік

На Львівщині від переохолодження помер чоловік

Укрінформ
Упродовж минулої доби до медичних закладів Львівської області потрапили троє осіб із діагнозом переохолодження, один чоловік помер.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«13 лютого близько 11:48 у реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ у тяжкому стані поступив мешканець м. Золочів 1951 року народження з діагнозом: "загальне переохолодження, обмороження верхніх і нижніх кінцівок". В подальшому потерпілий помер у реанімаційному відділенні Золочівської ЦРЛ», - зазначається в повідомленні.

У департаменті також поінформували, що 13 лютого в Новояричівську лікарню доставили двох жителів села Великосілки Львівського району з обмороженнями пальців рук другого-четвертого ступеня.

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Як повідомлялося, впродовж семи днів на Львівщині тримаються несприятливі погодні умови – сильні снігопади, пориви вітру до 14 м/с, ожеледиця. Вдень 14 лютого в Україні очікується від 3 до 13° морозу, переважно без опадів.

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