Знеструмленими через негоду залишаються 11 населених пунктів у двох областях

Знеструмленими через негоду залишаються 11 населених пунктів у двох областях

Укрінформ
В Україні залишаються без електропостачання 11 населених пунктів, знеструмлених унаслідок складних погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Зокрема, без електрики залишаються 6 населених пунктів у Чернівецькій області і 5 у Житомирській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС також поінформували, що підрозділи рятувальників минулої доби вивільнили зі снігових заметів 938 транспортних засобів, зокрема й 26 карет швидкої медичної допомоги та 12 автобусів, надали допомогу 1150 особам.

За інформацією Укравтодору, у низці областей з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту. Зокрема, у Волинській області - на дорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський - Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка – Локачі); в Івано-Франківській - на дорогах Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка); у Вінницькій – на дорогах М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

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Крім того, у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів у Вінницькій і Хмельницькій областях на усіх дорогах загального користування обмежено рух транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту, водночас на дорогах державного значення в межах Рівненської області обмежено рух усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

Для розчищення доріг від Укравтодору задіяно 1219 одиниць техніки та 1541 робітника.

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