Рух транспорту через негоду обмежений у п'яти областях – ДСНС

За оперативною інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, через складні погодні умови рух транспорту обмежено на Волині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Вінницька область – на а/д М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

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У зв'язку із сильними поривами вітру та утворенням переметів:

Вінницька область – на усіх автодорогах загального користування в межах області тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту;

Рівненська область - на автодорогах державного значення в межах Рівненської області тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки;

Хмельницька область – на усіх автодорогах загального користування в межах області тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.

У ДСНС також зазначають, що з початку негоди підрозділами служби вивільнено зі снігових заметів понад 2100 од. транспортних засобів, у т.ч. 64 карет швидкої медичної допомоги та 54 автобуси, надано допомогу понад 4 тис. особам. Від ДСНС залучалось 2 тис. співробітників та 600 одиниць техніки.