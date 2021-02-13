В Україні через негоду затримують деякі поїзди

У зв’язку з ускладненням погодних умов в Україні затримуються ряд поїздів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Водночас у компанії запевнили, що забезпечують пересадку пасажирів поїздів далекого сполучення, які затримались у русі.

«Через складні погодні умови сьогодні вночі із запізненням прийшов поїзд №731 Київ - Запоріжжя. Він затримався в дорозі на 2 години. Для 35 пасажирів цього поїзда, які прямували до міжнародного аеропорту «Бориспіль», Укрзалізниця оперативно організувала додатковий рейс експреса», - йдеться в повідомленні.

Також було затримано відправлення поїзда Київ - Рахів, щоб на нього встигли здійснити пересадку 5 пасажирів.

Крім того, зранку 13 лютого із запізненням прибув поїзд №8 Чернівці - Київ. У ньому для 8 пасажирів затримали відправлення експреса до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Також із затримкою прямує поїзд №102 Херсон-Київ через виявлений дефект колеса.

«Інші поїзди Укрзалізниці прямують за розкладом попри складні погодні умови. За потреби для всіх пасажирів будуть оперативно організовані зручні пересадки та створені комфортні умови очікування на рейси, які слідуватимуть не за графіком», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні 11-12 лютого були складні погодні умови - сніг, хуртовини, ожеледиця на дорогах. У суботу, 13 лютого, синоптики обіцяють припинення опадів, але посилення морозів.