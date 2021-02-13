На Волині та в Івано-Франківській області обмежений рух вантажівок

Станом на ранок 13 лютого залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках доріг Волинської та Івано-Франківської областей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Зокрема, на Волині обмежено рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

В Івано-Франківській області обмежено рух на дорогах Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тисячу 690 осіб та 1 тисячу 420 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з снігових заметів 520 транспортних засобів (з початку негоди - понад 1 тис. 310 од.), у тому числі 26 карет швидкої медичної допомоги (з початку негоди - 49) та 16 автобусів (з початку негоди – 44) та надано допомогу 980 особам (з початку негоди - понад 2 тис. 220 особам). Прибрано 6 повалених дерев (з початку негоди – 20). Від ДСНС залучалася 1 тисяча 25 осіб та 300 одиниць техніки.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву.

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Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 18 чоловік та 6 одиниць техніки.