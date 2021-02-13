Негода залишила без світла 64 населені пункти у семи областях

У семи областях України без електропостачання залишилися 64 населених пункти, знеструмлені через негоду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

«У ніч з 12 на 13 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 7 областях, а саме: Львівська – 20, Чернівецька – 15, Тернопільська – 11, Дніпропетровська – 10, Донецька – 4, Кіровоградська – 2 та Одеська – 2», - йдеться в повідомленні.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.