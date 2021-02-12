На Хмельниччині з замету витягнули автобус з 15 дітьми

У Старокостянтинові на Хмельниччині рятувальники витягнули зі снігового замету автобус, в якому перебувало 22 пасажири, серед яких 15 дітей.

Про це у Фейсбуці повідомляє обласне управління ДСНС, передає Укрінформ.

«12 лютого о 13:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що між селами Лажева та Баглаї Старокостянтинівського району, рухаючись автошляхом шкільний автобус застряг у сніговому заметі та не може самостійно виїхати з нього», - йдеться у повідомленні.

До місця події спрямували чергове відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини Старокостянтинова. За допомогою інженерної техніки рятувальники витягнули автобус зі снігового замету.

Зазначається, що в транспорті перебувало 22 особи, 15 з яких – діти.

Повертаючись до місця розташування підрозділу, надзвичайники між селами Баглаї та Веснянка витягнули зі снігу легкову автівку, у якій перебували 3 людей, серед яких одна дитина.

В обох випадках постраждалих немає.