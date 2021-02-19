У Запоріжжі збирають секції 660-метрового вантового мосту

У Запоріжжі в Кривій бухті збирають секції вантового мосту через Дніпро. Підрядники вже зібрали дві секції, кожна з яких має довжину 82 м, третя – на підході.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Олександр Шандиба під час виїзної наради на об’єкт.

“У Кривій бухті йде укрупнення секцій для вантового мосту. Його довжина 660 метрів, і він складається з окремих секцій довжиною 82 метри. Після того, як тимчасові опори встановимо і змонтуємо та зваримо металеві секції, будемо монтувати ванти: один кінець кріпитиметься за пілон, а другий – за секцію”, - пояснив Шандиба.

Самі ванти також зберігаються у Кривій бухті. Вони були завезені до Запоріжжя ще у 2013 році. У квітні 2021 року їх мають перевірити.

“Кожен канат розмотаємо й пропустимо через спеціальний пристрій. Визначимо, в якому технічному стані перебувають ванти і чи придатні вони для подальшого використання в будівництві споруди № 10. Фірма, яка їх зробила, має 80-річну історію і ті ванти, які вони першими випустили, досі служать. Перевірку здійснюватиме фірма, з якою генпідрядник заключить договір. В принципі, у турків досвід по сталевим канатам дуже великий. Вони зараз будують найбільший у світі міст – його прогін 2023 метри. До них більшого у світі ніхто не будував”, - додав представник Служби автодору.

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Вантовий міст будуватиме найпотужніший у Європі плавучий кран LK-800. Він ходить під прапором Камеруну, вже зайшов у Запоріжжя і навіть встиг змонтувати тимчасові опори.

Окрім того, сьогодні просуваються роботи і на трьох спорудах балкового мосту. Там збирають металоконструкції, що стануть основним конструктивом проїзної частини мосту через річку Старий Дніпро (низова частина), рух по якому буде здійснюватись з боку Хортицького району на острів Хортиця. В цьому році турецька компанія “Онур” готова освоїти близько 6 млрд грн.

В обласній Службі автодору зазначили, що метал закуплений, механізм для монтажу є. Всі розрахунки передані в Укравтодор.

Як раніше повідомлялось, вантовий міст буде найвищим в Україні, адже висота пілонів, які триматимуть міст, – 166 метрів.

24 грудня 2020 року під час робочої поїздки до Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський відкрив першу частину балкового мосту через річку Старий Дніпро. Цей міст хотіли побудувати ще з 1965 року.

Президент заявив, що запорізький міст є флагманом програми «Велике будівництво». Більше того, верхову частину вантового мосту через новий Дніпро, за словами Зеленського, реально побудувати вже до кінця 2021 року.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років. У межах національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, у 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Фото: Дмитро Смольєнко