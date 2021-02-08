На Херсонщині цьогоріч планують реалізувати 16 проєктів

У рамках програми “Велике будівництво” на Херсонщині у 2021 році реалізовуватимуть 16 проєктів, серед них об’єкти, що перейшли з минулого року.

Як передає Укрінформ, про це під час селекторної онлайн-наради розповів заступник директора департаменту розвитку територій ОДА Іван Чорний.

«Попередній перелік об’єктів «Великого будівництва» в Херсонській області сформовано… До сформованого переліку увійшло 16 об’єктів», - зазначив Чорний.

Зокрема, це чотири проєкти освіти (перехідні з минулих років) – дві школи (смт Каланчак та с. Нова Збур’ївка) та два дитсадки (м. Херсон та смт Іванівка). Ще чотири проєкти спортивної інфраструктури: три стадіони (м. Таврійськ, с. Чорнобаївка та смт Іванівка), один басейн у дитячому садочку в Херсоні. Один проєкт культури - обласний Палац культури та один проєкт з будівництва ЦНАПу у м. Нова Каховка.

До програми також увійшли три проєкти економічного розвитку: встановлення світлосигнальної системи на аеродромі аеропорту «Херсон»; будівництво комплексу по сортуванню побутових відходів у м. Берислав; реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Генічеськ.

Також цьогоріч до переліку включено три проєкти з реконструкції обласних закладів медицини: обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня та обласна лікарня відновлювального лікування.

Як зазначив Чорний, на сьогодні ще лишилося невирішеним питання розробки проєктно-кошторисної документації по трьох об’єктах, що увійшли до сформованого переліку - по обласній клінічній, обласній дитячій лікарням і по басейну дитсадку Херсона.

Орієнтовна вартість реалізації проєктів цьогоріч становить 242,2 млн грн: кошти ДФРР - 145,7 млн грн, субвенція з держбюджету - 50,4 млн грн, за рахунок коштів місцевого бюджету - 46,1 млн грн.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Фото: khoda.gov.ua