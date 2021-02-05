На Донеччині цьогоріч планують звести 25 об’єктів інфраструктури

Донеччина в рамках «Великого будівництва-2021» готова до будівництва й реконструкції 25 об’єктів інфраструктури.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у Краматорську повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Попри пандемію, не припиняємо робіт з розбудови інфраструктури області. Минулого року Донеччина посіла перше місце в Україні за результатами реалізації програми «Велике будівництво-2020». На цей рік заплановано 25 об’єктів, вони подані», - сказав Кириленко.

Він пояснив, що має на увазі об’єкти культурної, соціальної, економічної сфери. Повний перелік цих об’єктів та терміни реалізації будуть оприлюднені додатково – зараз він проходить всебічне узгодження.

Кириленко зазначив, що Донеччина налаштована на те, щоб і далі утримувати лідерство у реалізації програми «Велике будівництво» вже у 2021 році.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Донецька область у 2020 році виконала роботи на 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитсадків і 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».

Фото з відкритих джерел