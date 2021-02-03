На Чернігівщині звели та реконструювали 14 соціальних об’єктів

Результатом втілення національної програми "Велике будівництво" на Чернігівщині у 2020 році стало будівництво й реконструкція 14 соціальних об’єктів на загальну суму понад 91 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

"У Чернігівській області в рамках "Великого будівництва" реконструйовано, відремонтовано або побудовано 14 соціальних об’єктів - 5 дитячих садочків, 4 школи та 5 спортивних об’єктів. На реалізацію таких проєктів було виділено у 2020 році 91,3 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що більшу частину необхідного фінансування забезпечив державний бюджет (42,5 млн грн - ДФРР; 11,3 млн - субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів), решту - місцеві бюджети.

Відтак, нові чи оновлені дитсадки відкрили свої двері в Бобровиці, Ніжині (там - 2), Сосниці та с. Черешеньки Коропського району. Сучасні та комфортні умови для перебування отримали 435 дошкільнят.

Будівництво або реконструкція шкіл у Носівці, Прилуках, Корюківці та Журавці Варвинського району відкрили нові можливості для навчання 2 575 учнів. Капітальний ремонт іще одного навчального закладу - школи №2 у м. Городня - планується завершити у 2021 році.

Спортивні об’єкти (стадіони та зали) передані в експлуатацію в Семенівці, Чернігові, Сосниці, Корюківці та Острі Козелецького району.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні, в тому числі 4000 км автодоріг. На Чернігівщині, зокрема, планувалося будівництво або реконструкція 5 дитсадків, 5 шкіл та 5 спортивних споруд.

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