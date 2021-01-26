Торік на Херсонщині звели та реконструювали 12 соціальних об’єктів

Завдяки «Великому будівництву 2020» на Херсонщині збудували та реконструювали 12 соціальних об’єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"На Херсонщині збудовані, відремонтовані та реконструйовані 12 соціальних об’єктів. По чотири дитячих садочки, школи та спортивних об’єкта завершені і вже приймають учнів та відвідувачів. Тож Херсонська область цілком виконала обсяг робіт, запланований на 2020 рік в межах Програми Президента «Велике будівництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на реалізацію 12 проєктів було виділено 120,6 млн грн: з Державного фонду регіонального розвитку – 89,9 млн грн, з бюджетів органів місцевого самоврядування – 30,7 млн грн.

Читайте також: На Хмельниччині реконструювали шість шкіл і два дитсадки

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи.

Фото з відкритих джерел