На Хмельниччині реконструювали шість шкіл і два дитсадки

На Хмельниччині у рамках програми «Велике будівництво» капітально відремонтували 6 шкіл і 2 дитячі садки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Хмельницьку ОДА.

Як зазначається, реконструкцію шкіл провели у селищі Сатанів Городоцького району, у с. Залужжя Білогірського району, у смт Закупне та с. Жердя Чемеровецького району, у с. Корчик Шепетівського району та в м. Дунаївці.

Натомість садочки відремонтували у селах Давидківці Хмельницького району та Малий Правутин Славутського району.

Крім того, програма охопила три спортивні об’єкти: стадіон «Товтри» в смт Чемерівці, стадіон у смт Наркевичі та спортзал навчально-виховного комплексу в с. Цвітоха Славутського району. Завершили реконструкцію чотирьох мультифункціональних спортивних майданчиків.

На Хмельниччині у межах «Великого будівництва» провели також реконструкцію в 4 приймальних відділеннях лікарень, а ще у 6 роботи планують завершити упродовж 1-2 місяців.

Загалом у рамках програми реалізовували 25 проєктів будівництва, на що передбачено 240,4 млн грн (з державного бюджету – 216 млн грн та з місцевих – 24,4 млн грн).

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала 1 березня 2020 року і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел