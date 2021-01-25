На Закарпатті повністю завершили 14 проєктів «Великого будівництва» - в рамках програми Президента Володимира Зеленського були збудовані, відремонтовані та реконструйовані п’ять дитячих садочків, чотири школи та п’ять спортивних об’єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Закарпатській ОДА.

“На Закарпатті повністю завершено 14 проєктів «Великого будівництва» - в рамках програми Президента Зеленського були збудовані, відремонтовані та реконструйовані п’ять дитячих садочків, чотири школи та п’ять спортивних об’єктів. " - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на реалізацію 14 проєктів виділили понад 58 млн грн: з Державного фонду регіонального розвитку – 37,7 млн грн, бюджетів органів місцевого самоврядування – 9,1 млн грн, інших джерел – 1,85 млн грн.

Після завершення будівництва чи відновлення у п’яти дитячих садочках 380 дошкільнят уже перебувають у сучасних та зручних умовах.

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Також в ОДА повідомили, що завдяки програмі «Велике будівництво» у Закарпатській області 1 470 учнів навчаються у чотирьох зручних та сучасних школах. Завдяки завершенню будівництва та реконструкції спортивних об’єктів 139 тис. закарпатців уже зараз займаються різними видами спорту на п'яти новеньких спортивних об’єктах, зведених в області у 2020 році.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел