На Львівщині відремонтували дорогу від Самбора до Борислава

На Львівщині відремонтували автомобільну дорогу Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав на ділянці між Самбором та Бориславом.

Ремонт 30 км дороги виконали в рамках програми «Велике будівництво», повідомляє Укрінформ з посиланням на Укравтодор у Фейсбуці.

«Відновлено 30 км туристичного маршруту Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав. Нове покриття три десятки кілометрів дороги отримало протягом 2019-2020 років. Спершу у нижньому шарі відновили 8 км між населеними пунктами Нагірне та Черхава та від села Лукавиця до межі Самбірського та Дрогобицького районів. За програмою «Велике будівництво» торік відремонтували автомобільну дорогу Т-14-15 між містами Самбір та Борислав», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У дрогобицькій лікарні відкрили нове приймальне відділення

Це ще один туристичний маршрут Львівщини, адже в околицях Борислава є джерела мінеральних вод. Крім того, маршрут Т-14-15 веде до траси М-11 Львів – Шегині (кордон з Польщею).

Ремонт 31 км дороги від Самбора до Борислава коштував 308,4 млн грн. Підрядник робіт – турецька компанія Onur Group Ukraine. Загальна протяжність дороги Мостиська - Самбір - Борислав становить 67 км. Решту дороги планують відремонтувати цього року.

Фото з відкритих джерел