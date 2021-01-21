У дрогобицькій лікарні відкрили нове приймальне відділення

У Дрогобицькій міській лікарні проведено реконструкцію приміщення під відділення екстреної медичної допомоги. Проєкт реалізували в межах програми «Велике будівництво».

Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, передає Укрінформ.

«У Дрогобицькій лікарні сьогодні відкрили оновлене приймальне відділення. Проєкт реалізували в межах Програми Велике будівництво. Загальна його вартість – 62,5 мільйона гривень. Також за кошти державного бюджету для лікарні закупили апарат комп’ютерної томографії (19 млн 920 тис. грн) та апарат УЗД (861 тис. грн)», - написав Холод.

У приміщенні проведено капітальний ремонт, встановлено системи відеонагляду, систему постачання кисню, резервне електропостачання.

Дрогобицька міська лікарня обслуговує близько 300 тисяч жителів Дрогобича, Стебника, Трускавця, Борислава, Східниці та прилеглих сіл. На початок цього року тут є 300 ліжок, а працюють 93 лікарі та 344 особи медичного персоналу.

«Медицина завжди була, а тепер навіть більше, ніж завжди, має бути тією галуззю, яка потребує найбільшої уваги держави, області і громад», - додав чиновник.

Він зазначив, що у 2020 рік на Львівщині вдалося забезпечити новими авто всі сільські амбулаторії, збудувати понад 20 нових сільських медзакладів, зекономити понад 9 млн і скерувати їх на реконструкцію тих амбулаторій у селах, які її потребують, а в межах «Великого будівництва» на Львівщині завершено або триває реконструкція 9-ти приймальних відділень опорних лікарень області.

Урочисте відкриття закладу також відвідали голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, очільниця Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця, керівництво ОДА, міста Дрогобича.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: facebook.com/permalink