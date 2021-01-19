На Чернігівщині реконструювали міст, зведений 44 роки тому

У межах національного проєкту "Велике будівництво" на Чернігівщині завершено реконструкцію 70-метрового мосту через річку Удай поблизу села Манжосівка Прилуцького району.

Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

"На автодорозі Н-07 Київ - Суми - Юнаківка проведена реконструкція мосту через річку Удай поблизу с. Манжосівка Прилуцького району. Підрядна організація - ТОВ "ШБУ-77". Штучна споруда вже готова, залишились роботи на підходах", - ідеться у повідомленні.

В експлуатацію готовий об’єкт здадуть у поточному році.

Зазначається, що старий міст через Удай - із попередньо напруженого залізобетону - був збудований в 1977 році.

За інформацією Служби автомобільних доріг в області, у 2020 році на Чернігівщині стартували роботи з капітального ремонту дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Траса приводиться у відповідність до сучасних норм безпеки дорожнього руху та транспортного навантаження. Процес ремонту включає також оновлення штучних споруд. Торік реконструкція почалася на чотирьох мостах, у тому числі одному з двох через річку Удай. Один під Манжосівкою вже готовий, на другому йдуть підготовчі роботи.

Розпочате минулого року оновлення траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка по всій протяжності в Чернігівській області (143 км) буде продовжено й у цьому році.

Як повідомлялось, на Чернігівщині у 2020 році планували відремонтувати майже 200 км доріг державного значення з усіма штучними спорудами на них. На ремонт 132 км з них з держбюджету було виділено 2,1 млрд грн. Станом на середину грудня 2020 року в області освоїли 1,9 млрд грн державних коштів, план виконали майже на 90%.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні, в тому числі 4 000 км автодоріг.

Фото з відкритих джерел та САД у Чернігівській області