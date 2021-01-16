На Вінниччині цьогоріч профінансують реконструкцію восьми об’єктів

На Вінниччині цьогоріч ДФРР профінансує реконструкцію восьми об’єктів «Великого будівництва» - семи інфраструктурних і одного «туристичного магніту».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА.

"Цьогоріч на Вінниччині планується завершення восьми об’єктів «Великого будівництва». На урядовому рівні їх перелік вже затверджено, фінансування яких передбачається за рахунок коштів ДФРР. Це стосується двох лікарень у Вінниці, трьох закладів освіти, двох спортивних об’єктів і – вперше, як новація національної програми, - «туристичного магніту», - палацу Потоцьких у Тульчині", - повідомили у департаменті.

Тут зазначили, що протягом 2021 року буде здійснена реконструкція елементів благоустрою частини території пам’ятки містобудування та архітектури державного значення "Палац Потоцьких" - історичної пам’ятки національного значення 1757 року.

Також цьогоріч планується добудувати у Вінниці лікарню швидкої допомоги і реконструювати хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології.

Окрім того, відбудеться реконструкція трьох садочків – у містах Вінниця та Гайсин і в селищі Сутиски, а також реконструкція спортивного комплексу по вул. Академіка Янгеля у Вінниці та спортивно-оздоровчого комплексу «Авангард» у селищі Браїлів Жмеринського району.

У межах «Великого будівництва» завершили усі заплановані види робіт у 5 школах, 5 медзакладах і 5 спортивних об’єктах, а також на об’єктах з будівництва і ремонту доріг державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, у «Велике будівництво – 2021» увійдуть близько 300 об’єктів. З них до 70% – це об’єкти соціальної інфраструктури: школи, дитячі садочки, спортивні об’єкти та ЦНАПи. І від 30% – об’єкти економічного розвитку: індустріальні парки, економічні агломерації, туристична інфраструктура, а також музеї науки.

Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським і стартував у березні 2020 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. У 2020 році в рамках програми в країні було збудовано 114 шкіл, 100 дитсадків та 101 спортивний об’єкт, оновлено 3900 км доріг державного значення.

Фото: vin.gov.ua