Чернишов розповів про особливості «Великого будівництва-2021»

Програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році, окрім соціальної інфраструктури, включатиме й проєкти економічного розвитку регіонів, на які спрямують не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Про це під час селекторної наради з головами ОДА сказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

«У 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Наш пріоритет – створити спроможні мережі надання публічних послуг в основних сферах: освіта, охорона здоров’я, спорт, безпека, надання адміністративних послуг», – зазначив Чернишов.

За його словами, такі проєкти у «Великому будівництві 2021» становитимуть до 70%.

Другий напрям програми – економічний розвиток регіонів. Ідеться про нові індустріальні парки, економічні агломерації, об’єкти туристичної інфраструктури, вирішення питання водопостачання у громадах, музеї науки тощо.

Зокрема, цього року планується розпочати реалізацію близько 50 об’єктів економічного розвитку і закінчити їх протягом 2 років. Вони будуть спрямовані на створення нових робочих місць та розбудову інфраструктури під залучення інвестицій. На ці проєкти має бути спрямовано не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Мінрегіон також встановлює нові показники вимірювання результатів реалізації програми областями. Тепер це будуть не тільки нові місця у школах чи садочках, а й показник кількості створених робочих місць у регіональній економіці.

Нині завершується процес відбору проєктів до програми «Велике будівництво – 2021». Уряд затвердить перелік програм і проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у лютому, що дозволить вчасно реалізувати проєкти та виконати програму.

У Мінрегіоні зауважують, що цьогоріч будуть вимогливішими до відбору проєктів, крім того, всі об’єкти «Великого будівництва – 2021» мають відповідати сучасним вимогам інклюзивності.

Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським і стартував у березні 2020 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Торік за програмою у країні збудовано 114 шкіл, 100 дитсадків та 101 спортивний об’єкт, оновлено 3900 км доріг державного значення.

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