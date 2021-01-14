Цьогоріч у «Велике будівництво» включать близько 300 об'єктів – Чернишов

В рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році планується спорудження близько 300 об'єктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у Фейсбуці.

"У «Велике будівництво – 2021» увійдуть близько 300 об’єктів. З них до 70% – це об’єкти соціальної інфраструктури: школи, дитячі садочки, спортивні об’єкти та ЦНАПи. І від 30% – об’єкти економічного розвитку: індустріальні парки, економічні агломерації, туристична інфраструктура, а також музеї науки", - написав Чернишов.

Він додав, що кожен об’єкт без винятку буде відповідати сучасним вимогам доступності та принципам інклюзії. За словами міністра, остаточний перелік об’єктів, що увійдуть в програму на цей рік, буде затверджено спільно з регіонами до кінця січня.

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"У цьому році, базуючись на торішньому досвіді, ми будемо вимірювати ефективність виконання програми у кожній області не тільки за кількістю нових місць у школах чи садочках. Тепер ми будемо оцінювати кількість реально створених робочих місць, а не потенційних, і показник суми майбутніх інвестицій, залучених у конкретну область завдяки проєктам «Великого будівництва – 2021", - зазначив очільник Мінрегіону.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським і стартував у березні 2020 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. У 2020 році в рамках програми в країні було збудовано 114 шкіл, 100 дитсадків та 101 спортивний об’єкт та оновлено 3900 км доріг державного значення.

Фото з відкритих джерел