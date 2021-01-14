У Радомишлі за 26 мільйонів реконструювали спорткомплекс

У Радомишлі на Житомирщині у рамках програми «Велике будівництво» провели реконструкцію спорткомплексу «Динамо», на що спрямували 26 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"На будівництво спорткомплексу спрямували майже 26 мільйонів гривень, з них 6 мільйонів – співфінансування з місцевого бюджету. В рамках проєкту виконано ремонт внутрішніх приміщень, в тому числі зроблено «з нуля» балкон для 300 глядачів, заміну покрівлі, улаштування бетонної підлоги, оновлення внутрішніх санітарних вузлів з душовими кімнатами, комплексну термосанацію будівлі, монтаж системи кондиціонування та вентиляції, а також оздоблення фасадів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у спорткомплексі «Динамо» працюватимуть секції з футболу, волейболу, баскетболу, гімнастики та кікбоксингу.

Реконструкція об’єкту тривала понад два роки.

Загалом в області в межах програми «Велике будівництво» реалізували 15 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 5 шкіл, 5 садочків та 5 спортивних об’єктів, відремонтували 7 приймальних відділень в опорних лікарнях та 184 км доріг державного та місцевого значення.

Читайте також: На Херсонщині відкрили новий дитсадок

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала 1 березня 2020 року і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko