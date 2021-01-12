На Херсонщині відкрили новий дитсадок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.
«Велике будівництво»: у Першопокровці на Херсонщині відкрито новий дитячий садочок», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці побудованого нового дитячого садочка «Дзвіночок» пів року тому знаходився старий корпус гуртожитку та пустир.
Новозбудований заклад розрахований на 40 місць, для трьох дитячих груп. Відкриття дитячого садочка у Першопокровці повністю вирішить проблему забезпечення місцевих дітей якісною дошкільною освітою. Це також дозволить створити 15 нових робочих місць.
А для комфортного підвезення дітей в садочок відремонтовано дорогу.
Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.
Фото: khoda.gov.ua