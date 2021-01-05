На Житомирщині відремонтували 7 приймальних відділень лікарень

На Житомирщині в межах державної програми «Велике будівництво» відремонтували приймальні відділення у семи опорних медичних закладах.

Про це повідомляє Житомирська ОДА, передає Укрінформ.

«До встановлення сучасного медичного обладнання, закупівлю якого найближчим часом забезпечить МОЗ, готові 7 приймальних відділень в опорних медичних закладах області – комунальних некомерційних підприємствах: Житомирська центральна районна лікарня, Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна, Житомирська багатопрофільна опорна лікарня Новогуйвинської селищної ради; Бердичівська міська лікарня, Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, Коростенська центральна міська лікарня, Овруцька міська лікарня», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в області реалізували 15 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 5 шкіл, 5 садочків та 5 спортивних об’єктів.

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У межах програми на Житомирщині відремонтували 184 км доріг державного та місцевого значення.

Загальне фінансування усіх об’єктів «Великого будівництва» в області становить 1,7 млрд грн.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото з відкритих джерел